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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Однажды в 80-х: пляжное фото принцессы Дианы с маленьким сыном Гарри

Принцесса Уэльская Диана обожала проводить время со своими сыновьями на море.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Диана с сыном Гарри

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Associated Press

Этот кадр был снят всего через несколько лет после того, как принцесса Диана родила своего второго сына Гарри, а значит это примерно 1986-1987 год. На фотографии стройная принцесса запечатлена в слитном розовом купальнике на пляже. На ней одето парео и солнцезащитные очки на лице. Ее сын принц Гарри выходит из воды в нарукавниках для плавания, одет в красные плавки.

Ранее мы показывали вам множество других пляжных образов принцессы Уэльской Дианы. Она любила принты и бикини и наслаждалась каждым таким временем, проведенным со своими дорогими мальчиками.

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Getty Images

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Getty Images

Напомним, мы также публиковали фотографию короля Эдуарда VIII и герцогини Виндзорской, Уоллис Симпсон, сделанной на пляже в 1961 году, когда супруги отдыхали в Венеции.

Принцесса Диана с сыновьями / © Getty Images

Принцесса Диана с сыновьями / © Getty Images

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Getty Images

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Getty Images

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Getty Images

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Getty Images

Принцесса Диана с сыном Уильямом / © Getty Images

Принцесса Диана с сыном Уильямом / © Getty Images

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Getty Images

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз с новорожденным принцем Гарри в день выписки из госпиталя Святой Марии в Лондоне, 1984 год / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз с новорожденным принцем Гарри в день выписки из госпиталя Святой Марии в Лондоне, 1984 год / © Associated Press

Принцесса Диана с Гарри и Уильямом / © Associated Press

Принцесса Диана с Гарри и Уильямом / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз с детьми / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз с детьми / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Гарри / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Гарри / © Getty Images

Принцесса Диана с сыновьями / © Associated Press

Принцесса Диана с сыновьями / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз со своим первенцем принцем Уильямом / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз со своим первенцем принцем Уильямом / © Getty Images

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