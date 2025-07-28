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Однажды в 80-х: пляжное фото принцессы Дианы с маленьким сыном Гарри
Принцесса Уэльская Диана обожала проводить время со своими сыновьями на море.
Этот кадр был снят всего через несколько лет после того, как принцесса Диана родила своего второго сына Гарри, а значит это примерно 1986-1987 год. На фотографии стройная принцесса запечатлена в слитном розовом купальнике на пляже. На ней одето парео и солнцезащитные очки на лице. Ее сын принц Гарри выходит из воды в нарукавниках для плавания, одет в красные плавки.
Ранее мы показывали вам множество других пляжных образов принцессы Уэльской Дианы. Она любила принты и бикини и наслаждалась каждым таким временем, проведенным со своими дорогими мальчиками.
Напомним, мы также публиковали фотографию короля Эдуарда VIII и герцогини Виндзорской, Уоллис Симпсон, сделанной на пляже в 1961 году, когда супруги отдыхали в Венеции.