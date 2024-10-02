Однажды в Италии: как выглядит княгиня Шарлин в повседневной жизни

Но однажды папарацци удалось сделать такой кадр. На фото Шарлин запечатлена в итальянском городе Портофино. Она была в светлом платье-майке с прозрачным подолом и вьетнамках оттенка металлик, а на плече у княгини была сумка Louis Vuitton на длинном ремешке.

Княгиня, очевидно, была без макияжа на лице, а ее волосы были распущены и развевались на ветру. Также она надела крупные очки от солнца с коричневыми стеклами.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам фото, какой была княгиня до встречи с князем Монако Альбером II – своим мужем, за которого вышла замуж в 2011 году и родила ему двоих детей.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

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