Однажды в Италии: как выглядит княгиня Шарлин в повседневной жизни

Княгиню Монако редко можно увидеть на отдыхе где-то в Европе.
Но однажды папарацци удалось сделать такой кадр. На фото Шарлин запечатлена в итальянском городе Портофино. Она была в светлом платье-майке с прозрачным подолом и вьетнамках оттенка металлик, а на плече у княгини была сумка Louis Vuitton на длинном ремешке.
Княгиня, очевидно, была без макияжа на лице, а ее волосы были распущены и развевались на ветру. Также она надела крупные очки от солнца с коричневыми стеклами.
Ранее мы показывали вам фото, какой была княгиня до встречи с князем Монако Альбером II – своим мужем, за которого вышла замуж в 2011 году и родила ему двоих детей.
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