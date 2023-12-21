Однажды в Кенсингтонском дворце: Синди Кроуфорд показала редкое фото с принцессой Дианой

В блоге Кроуфорд опубликовала фрагмент 6-го сезона, 2-й серии драмы Netflix, вдохновленной жизнью британской королевской семьи. На видео принц Филипп приезжает в колледж Итон к принцу Уильяму и в комнате видит плакаты супермоделей на стене. Филипп спрашивает внука, кто эти девушки, на что Уильям отвечает – Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер. А Филипп говорит: "Нечего стыдиться! В мое время это были Рита Хейворт, Бетти Грейбл и Лана Тернер".

"Небольшая эпизодическая роль на @thecrownnetflix Я до сих пор хорошо помню, как посетила Кенсингтонский дворец, чтобы встретиться с Дианой и подростком Уильямом (который только что открыл для себя "Супермоделей") ♥️", — подписала 57-летний Кроуфорд короткий ролик в Instagram .

Синди также поделилась этой сценой в своей истории в Instagram и опубликовала репост снимка с принцессой Дианой, которую постила в 20-ю годовщину со дня смерти Дианы в августе 2017 года.

"Сегодня вспоминаю эту вдохновляющую женщину. Это фото было сделано в Кенсингтонском дворце. Принцесса Диана каким-то образом получила номер моего офиса и позвонила сама, чтобы спросить обо мне. Мой помощник был в шоке! Мы наконец связались, и она спросила, зайду ли я в следующий раз, когда я буду в Лондоне, на чай — я думаю, принц Уильям только начал замечать моделей, и она подумала, что это будет милый сюрприз для него и принца Гарри", — продолжила она. "Я нервничала и не знала, что надеть, н как только она вошла в комнату и мы начали разговаривать, это было похоже на разговор с подругой. Она была классной актрисой и показала нам всем, какой должна быть современная принцесса. Покойся с миром", - написала Кроуфорд.

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