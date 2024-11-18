Однажды в самолете: редкий кадр принцессы Дианы и принца Чарльза на котором оба выглядят счастливыми

Принц и принцесса Уэльские за пятнадцать лет брака совершили множество путешествий на самолетах.
В самом начале их союза у принца Чарльза и принцессы Дианы были хорошие отношения, пара даже выглядела счастливой, особенно это можно было заметить во время их публичных выходов.
На этом архивном фото принц Уэльский и его супруга принцесса Уэльская Диана запечатлены на борту королевского рейса в Австралию. Они оба смеются на фото вместе со своим персоналом.
Принцесса Диана была одета в тот день в светло-бежевое двубортное пальто без воротника и с плиссированным подолом и шляпу с широкими полями. У нее на шее было золотое колье, а в ушах золотые серьги-клипсы. У принцессы была красивая укладка и макияж. Принц Чарльз также выглядит радостным, он одет в темно-синий костюм, белую рубашку в голубую полоску и песочный галстук в мелкий принт. Чарльз запечатлен во время разговора с персоналом.
Напомним, ранее мы вспоминали, какое секретное имя придумала Диана для принца Чарльза, чтобы сохранить их отношения в тайне.
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