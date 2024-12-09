Однажды в Сандрингеме: принцесса Диана выбирала простые луки для прогулок на свежем воздуже с сыновьями

Эти снимки были сделаны в Сандрингеме – королевском поместье, которое так не любила принцесса Диана.

Это архивное фото было сделано 1 января 1988 года, принцесса Уэльская запечатлена с младшим сыном принцем Гарри, которому тогда было 4 года. Он катается на пони в Норфолке, а его мама идет рядом и держит пони за поводья.

Принцесса одета в дутую куртку, которая расстегнута, обтягивающие брюки и высокие резиновые сапоги, она без головного убора, а ее волосы уложены в фирменную прическу. Она смотрит прямо в кадр фотографа и улыбается.

Принцесса Диана и принц Гарри, 1988 год / Фото: Getty Images

Маленький Гарри также выглядит счастливым, он одет в короткую курточку, штаны и туфли, а на его голове специальный шлем. Похоже, в этот день мать с сыном отправилась на прогулку.

Ранее мы рассказывали, почему принцесса Диана не любила проводить зимние каникулы в Сандрингеме.

Принцесса Диана в Сандрингеме, 1990 год / Фото: Getty Images

Читайте также: