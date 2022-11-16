Одни из любимых украшений: принцесса Уэльская вышла в свет в серьгах своей свекрови Дианы

В прошлое воскресенье принцесса Уэльская Кэтрин снова появилась на публике в украшениях своей свекрови – принцессы Дианы.

Мы видели Кэтрин на Национальной службе памяти в Лондоне, которая состоялась в воскресенье в День памяти павшим воинам. Принцесса вышла на балкон посмотреть церемонию у военного мемориала Кенотаф в паре серег принцессы Дианы.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Это серьги с бриллиантами и жемчужинами, ранее они принадлежали принцессе Уэльской, Диане. Эти серьги - комбинация двух пар серег принцессы, жемчужные подвески в которых являются съемными. На фото, где запечатлена принцесса Диана в этих серьгах, явно видно, что у нее украшение с другим жемчужным камнем.

Диана часто надевала сверкающий комплект для официальных мероприятий в 1990-х годах, а вот Кейт заменила в серьгах крупную жемчужину на камень поменьше грушевидной формы. В сочетании с черным пальто от Catherine Walker и шляпой Philip Treacy это смотрелось весьма уместно.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также на Кейт была новая брошь в стиле ар-деко, прямоугольной формы, украшенной бриллиантами. Королевский наблюдатель сообщил Hello!, что предмет был выставлен на продажу в январе 2022 года — день рождения Кейт приходится на 9 января — за более 17 тысяч долларов. В том же месяце брошь была продана и предполагается, что ее подарил кто-то из близких родственников Кэтрин.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Какие еще украшения из шкатулки принцессы Дианы носит принцесса Уэльская, мы вам рассказывали ранее.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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