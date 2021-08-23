Одно хобби на двоих: что общего у королевы Елизаветы II и герцогини Кембриджской

Герцогиня Кембриджская – будущая королева-консорт Великобритании. И у нее есть одно общее хобби с королевой нынешней Елизаветой II.

Королева Елизавета II всегда любила фотографировать. Она брала с собой фотоаппарат, когда уезжала в первую длительную поездку с мужем принцем Филиппом в Кению, в 1952 году, и часто не выпускала из рук этот предмет во время многих других своих путешествий.

Королева Елизавета II / Getty Images

19 августа отмечался Всемирный день фотографии. И в этот день в королевской аккаунте в Твиттере были опубликованы снимки, на которых Елизавета II запечатлена с камерой в руках. Были опубликованы три изображения королевы Елизаветы за годы, когда ее фотографировали во время фотосъемки. На одном черно-белом снимке монарх с юным принцем Чарльзом и принцессой Анной показывает своим старшим детям, как пользоваться классической наведенной камерой.

This #WorldPhotographyDay, here are a few moments where The Queen has been pictured behind the lens pic.twitter.com/kGZe9VdOzP — The Royal Family (@RoyalFamily) August 19, 2021

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, супруга внука королевы принца Уильяма, второго в очереди на трон, также любит держать камеру в руках. Все семейные портреты, которые потом показывают публике, делает именно Кэтрин.

(Фото старшего сына Кэтрин - принца Джорджа, работа герцогини Кембриджской).

А еще недавно герцогиня организовала проект Hold Still, целью которого было запечатлеть повседневную жизнь людей во время пандемии коронавируса. Теперь эти снимки публика может увидеть в специально выпущенной к проекту книге.

Читайте также: Герцогиня Кембриджская поделилась красивым новым фото принцессы Шарлотты

Семейные фотографии принцессы Елизаветы (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку