Одно пальто на всю зиму: испанскую принцессу Елену запечатлели на улицах Мадрида

Членов испанской королевской семьи иногда тоже фотографируют папарацци.

Недавно им удалось заснять сестру короля Филиппа VI – инфанту Елену, которая выходила из страховой компании Fundacion MAPFRE в Мадриде.

58-летняя принцесса была одета в простой пуховик, укороченные коричневые брюки и коричневую шляпу с лентой. Обута Елена высокие кожаные сапоги, а в руках несла кожаную сумку.

Принцесса Елена / Getty Images

Что интересно, в этом же образе инфанта уже неоднократно появлялась на публике. Принцесса не стремится к разнообразию в одежде, и это пальто носила уже в декабре. Только тогда сочетала его с шляпой цвета марсала.

О членах испанской королевской семьи на прошлой неделе стали говорить больше, ведь стало известно, что старшая сестра короля – принцесса Кристина – разводится с мужем после 25 лет брака. Ее мужа Иньяки Урдангарина сфотографировали папарацци во время прогулки по пляжу с другой женщиной.

Принцесса Елена в декабре 2021 года / Getty Images

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