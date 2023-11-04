Одно платье на два мероприятия: единственная дочь Джона Кеннеди повторила образ, надев наряд с попугаями

65-летняя Кэролайн Кеннеди, посол США в Австралии и единственная дочь и наследница убитого президента США Джона Кеннеди, редкий гость на светских мероприятиях. Однако в конце октября она появилась на публике дважды.

Политик прибыла на государственный ужин, организованный президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в честь премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе. Мероприятие проводилось в Белом доме в Вашингтоне.

В тот вечер, который также посетило много других государственных деятелей, Кэролайн надела черное гипюровое приталенное платье с длинными рукавами. Особенностью и главным украшением этого наряда стала аппликация на юбке в виде двух больших попугаев.

Вечерний образ она дополнила очень необычным аксессуаром - ярко-зеленой вязаной сумкой на длинной ручке и потрясающими серьгами с изумрудами и бриллиантами. Также дочь президента сделала легкий макияж и укладку.

Кэролайн Кеннеди с мужем / Фото: Associated Press

Но это был не единственный раз, когда Кеннеди появилась в этом платье. Буквально через несколько дней она опять надела этот наряд с попугаями на вручение премии "Профиль мужества" - частную награду, созданную семьей Кеннеди.

Кэролайн Кеннеди / Фото: Associated Press

Однако в этот раз Кэролайн дополнила платье другим аксессуаром - черным элегантным клатчем. В руке у нее также был тренч. Серьги она надела те же и с изумрудами. Пришла на мероприятие представительница клана Кеннеди с мужем Эдвином Шлоссбергом, сыном Джеком и дочерью Татьяной.

Кэролайн Кеннеди с мужем, сыном и дочерью / Фото: Associated Press

Кэролайн Кеннеди / Фото: Associated Press

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