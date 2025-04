Одно простое правило: Меган Маркл рассказала свой секрет успеха

Меган Маркл / © Associated Press

В новом интервью Inc. Меган Маркл рассказала о создании своего нового бренда образа жизни, As ever и о том, какую мантру использует для тогоЧтобы ее бизнес развивался успешно.

«Если на это уходит пять минут, сделайте это», — так звучит мантра Меган. «В противном случае вы закончите свой день с тем, что будет похоже на длинный список дел, вместо того чтобы иметь возможность заняться ими в режиме реального времени», — добавляет жена принца Гарри.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган рассказала, что такой подход также привносит некоторую интуитивную силу в процесс принятия решений и заставляет вас как основателя прислушиваться к своему внутреннему голосу.

«Это также побуждает вас доверять своей интуиции во многих решениях, которые можно принять в режиме реального времени и не требуют слишком много размышлений», — говорит Меган. «Иногда вам нужно успокоиться и действительно довериться тому, что кажется правильным для вас и вашего бренда, и вернуться к намерению того, что вы хотели выпустить в мир».

Напомним, запуск бренда As ever последовал за успехом шоу Меган на Netflix «С любовью, Меган». В шоу герцогиня Сассекская дает советы по ведению вечеринок и делится новыми идеями со знаменитыми гостями и друзьями. Сериал был продлен на второй сезон.

Меган Маркл, фото: кадр из шоу Netflix