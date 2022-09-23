Одно желание уже сбылось: стало известно, чего хотела королева Елизаветы II перед смертью

Королева Елизавета II умерла больше двух недель назад. Мы до сих пор не знаем официальную причину смерти монарха, но зато можем рассказать вам о том, каким было последнее желание Ее Величества.

Ранее мы рассказывали, что одним из последних желаний королевы было то, чтобы в последнем путешествии из Шотландии в Лондон ее сопровождала дочь – принцесса Анна. Ведь именно 72-летняя Анна была рядом с матерью в ее последние 24 часа жизни в Балморале.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Елизавета не была рождена для того, чтобы стать монархом, но после отречения от трона ее дяди короля Эдуарда VIII королем вынужденно стал отец принцессы - Георг VI, а его старшая дочь Лилибет стала его наследницей.

Историк Роберт Хардман рассказал журналу People, что последним желанием Елизаветы II было воссоединиться со своими родителями.

Мемориальная часовня Георга VI в Виндзоре, где похоронен король Георг VI, который умер в 1952 и Елизавета королева-мать. / Фото: Getty Images

"У нее не было желания видеть отдельную статую или часовню, где бы она покоилась, она хотела быть с семьей". Именно по этой причине Елизавета II и была погребена в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке рядом со своими любимыми родителями - королем Георгом VI и королевой-матерью, ее сестрой принцессой Маргарет и мужем - принцем Филиппом.

Часовня короля Георга VI, место погребения королевы Елизаветы II, ее мужа Филиппа, сестры Маргарет и родителей

"Как однажды сказала мне ее кузина Маргарет Роудс: "Она хотела, чтобы ее отец ею гордился"", - вспоминает историк.

С момента своей коронации в июне 1953 года королева Елизавета II, возможно, провела всю свою жизнь, готовясь к тому, чтобы ее семья и ее народ продолжали жить без нее. Таким образом, 10 дней прощания с монархом стали ее подарком для нации.

Известно, что Елизавета II была весьма скромной, несмотря на мировую известность и большую популярность, и не хотела бы такой помпезности для себя. "Но она признала роль, которую сыграла в истории, и даже после смерти продолжала служить народу", - говорит королевский биограф Пенни Джунор.

Похорон королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Associated Press

А еще королева хотела, чтобы все члены семьи объединились и поддержали нового короля Чарльза III. Видимо, по этой причине Чарльз так благосклонен к Гарри и Меган, которые многое сделали для того, чтобы разрушить отношения с королевской семьей. А Кейт и Уильям сделали все возможное, чтобы продемонстрировать единство семьи на похоронах королевы. Вот только открытым остается вопрос, а останется ли это единство таким крепким и дальше.

Похорон королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Getty Images

Читайте также: