Одноклассники принца Джорджа дали ему очаровательное прозвище: как оно звучит

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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Принц Джордж — второй в очереди на британский престол после своего отца, принца Уильяма. Молодой член королевской семьи недавно начал обучение в Итонском колледже, там же, где учился и его отец принц Уильям тридцать лет назад.

Пока неизвестно, переняли ли его новые одноклассники прозвище, которое Джордж получил в своей предыдущей школе. Сообщается, что его бывшие одноклассники называли его «PG», намекая на его инициалы «принц Джордж».

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Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Как сообщает издание The Sun, принцесса Кэтрин и принц Уильям также называют своего сына «PG» или «PG Tips», по аналогии с британской маркой чая.

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Впрочем, принц Джордж — не единственный член королевской семьи, у которого есть милое прозвище. У принца Уильяма тоже есть такое прозвище для его дочери, принцессы Шарлотты, он называет ее «Миньонетт», что по-французски означает «милая», а также принцессу называют дома Лотти, что сокращенно от ее имени.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, ранее мы рассказывали про другие забавные прозвища членов британской королевской семьи.

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