Одолжила сумку у невестки: королева София вышла на публику в ярком платье и с трендовым аксессуаром

Мать правящего короля Испании Филиппа VI – королева София – сходила вместе с внучками, сыном и невесткой - королевой Летицией - в кино. Испанская королевская семья посмотрела на Майорке фильм "Барби".

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Для похода в кино женщина надела легкое натуральное платье длины миди с цветочным орнаментом, а также белые босоножки на небольшой танкетке.

Традиционно София украсила лук множеством ювелирных изделий - она их обожает и часто надевает сразу по несколько браслетов, цепочек и колец. В этот раз помимо ювелирных украшений, она надела на запястье и часы.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Оригинальности образу добавил самый трендовый аксессуар этого лета - плетеная сумка на длинных ручках от бренда Audali. Вероятно, аксессуар София одолжила у своей невестки Летиции, ведь та совсем недавно появлялась с ней на публике во время визита роскошного парка на Майорке. Тогда Летиция была также в самом трендовом цвете лета - ярко-розовом.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Похоже, что вражда двух королев окончена, ведь если Летиция одалживает Софии свои вещи - у них точно уже все хорошо. А ведь еще несколько лет тому назад не все так гладко было в испанском королевстве. После пасхальной службы в 2018 году в Сеть попало видео, как королева София пытается сфотографироваться с внучками, а мама девочек – королева Летиция, всячески препятствует этому. Непонятная ситуация тогда стала причиной предполагать, что королевы не ладят между собой.

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