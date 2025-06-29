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Одолжила у матери: бельгийская принцесса Елизавета вышла в свет с аксессуарами королевы Матильды
Принцесса Бельгии Елизавета позаимствовала из гардеробе, своей матери королевы Матильды некоторые аксессуары для нового публичного выхода.
Ранее на этой неделе принцесса Елизавета приветствовала маленьких пациентов из детской больницы принцессы Елизаветы в Королевском дворце в Брюсселе.
23-летняя дочь короля Филиппа и королевы Матильды вместе с гостями насладилась частной экскурсией по дворцу, мастер-классом по игре на арфе и музыке, а также дружеской трапезой.
Для особого случая принцесса Елизавета выбрала белое платье-миди с синей вышивкой, расшитое геометрическим синим узором, и дополнила образ синими босоножками на каблуках. Также принцесса позаимствовала несколько аксессуаров из гардероба своей матери королевы Матильды.
Ее Высочество надела цветочные серьги от Carolina Herrera, а также взяла классическую сумочку Lady Dior из кремовой кожи. Матильду видели с этой сумкой несколько раз, в том числе в 2021 году, когда она проводила королевское мероприятие в Либрамоне. В ее гардеробе таких аксессуаров несколько.
Знаменитая сумка, изначально известная как «Chouchou», впервые оказалась в центре внимания еще в 1990-х годах, когда бывшая первая леди Франции Бернадетт Ширак подарила принцессе Диане небольшую черную кожаную сумку. Этот классический кожаный аксессуар быстро стал фаворитом Дианы и позже был переименован в ее честь в «Lady Dior».