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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Одолжила у матери: бельгийская принцесса Елизавета вышла в свет с аксессуарами королевы Матильды

Принцесса Бельгии Елизавета позаимствовала из гардеробе, своей матери королевы Матильды некоторые аксессуары для нового публичного выхода.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Елизавета

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Ранее на этой неделе принцесса Елизавета приветствовала маленьких пациентов из детской больницы принцессы Елизаветы в Королевском дворце в Брюсселе.

23-летняя дочь короля Филиппа и королевы Матильды вместе с гостями насладилась частной экскурсией по дворцу, мастер-классом по игре на арфе и музыке, а также дружеской трапезой.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Для особого случая принцесса Елизавета выбрала белое платье-миди с синей вышивкой, расшитое геометрическим синим узором, и дополнила образ синими босоножками на каблуках. Также принцесса позаимствовала несколько аксессуаров из гардероба своей матери королевы Матильды.

Ее Высочество надела цветочные серьги от Carolina Herrera, а также взяла классическую сумочку Lady Dior из кремовой кожи. Матильду видели с этой сумкой несколько раз, в том числе в 2021 году, когда она проводила королевское мероприятие в Либрамоне. В ее гардеробе таких аксессуаров несколько.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Знаменитая сумка, изначально известная как «Chouchou», впервые оказалась в центре внимания еще в 1990-х годах, когда бывшая первая леди Франции Бернадетт Ширак подарила принцессе Диане небольшую черную кожаную сумку. Этот классический кожаный аксессуар быстро стал фаворитом Дианы и позже был переименован в ее честь в «Lady Dior».

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