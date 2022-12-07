Одолжила у мужа: королева Камилла появилась на публике в пальто, которое когда-то подарили Чарльзу

Королева появилась на приеме в вещи из мужского гардероба, но надевает она ее на светские мероприятия уже не первый раз.

В Букингемском дворце состоялось важное мероприятие - ежегодный дипломатический прием. Его посетили старшие члены королевской семьи. Для короля Чарльз III этот прием стал первым с момента его восшествия на трон.

Супруга Чарльза, королева Камилла, посетила этот прием в элегантном длинном вечернем платье от бренда Anna Valentine с глубоким V-образным декольте, образ она дополнила парюром с сапфирами, любимой укладкой и макияжем.

Но не менее интересной было синее пальто королевы, в котором ее сфотографировали во время прибытия на прием. Дело в том, что эта вещь была подарена ее мужу в 1998 году дизайнером из Саудовской Аравии Яхья Аль Бишри.

Камилла, королева-консорт Великобритании / Фото: Getty Images

Называется эта вещь дакла - это длинная мантия, с пуговицами спереди и традиционно надеваемая поверх тобе - белой мантии длиной до щиколотки, которую носят шейхи на Ближнем Востоке. Мантия имеет длинные рукава, пуговицы и красивую вышивку с арабскими мотивами. Этот наряд часто надевают на свадьбы.

Король Чарльз III / Фото: instagram.com/3oudotcom

Камилла же надевает это пальто уже не впервые. Ранее в этом году она появлялась в нем на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II, также в этой вещи она выходила в свет в 2008 и 2010 годах.

Камилла, королева-консорт, лето 2022 года / Фото: Associated Press

Камилла, королева-консорт, лето 2022 года / Фото: Associated Press

Почему Чарльз отдал эту вещь жене неизвестно, но дизайнер от какого развития событий в восторге.

"Это просто прекрасное чувство - видеть, как весь мир говорит о моем наряде", - сказал Аль-Бишри Arab News, когда увидел в нем Камиллу во время платинового юбилея.

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