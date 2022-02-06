Огласила свою волю: Елизавета II официально заявила, кем видит Камиллу после коронации Чарльза

Накануне своего юбилея королева напрямую обратилась к нерешенному вопросу о будущем титуле Камиллы.

За день до своего платинового юбилея на престоле королева Елизавета II поделилась на официальном сайте королевской семьи посланием, в котором заявила, что после своей смерти хочет, чтобы жена ее старшего сына Камилла стала королевой-консортом. Таким образом, монарх разрешила давнюю неясность относительно будущего титула герцогини Корнуолльской.

Неясность была связана с тем, что в британском обществе герцогиню не очень жаловали из-за связи с Чарльзом во время его брака с Дианой, которая была и остается народной любимицей. Хотя после брака Камилла получила все титулы, положенные жене наследника, предполагалось, что после коронации из-за общественного мнения она бы официально называлась принцессой-консортом, однако после слов Елизаветы стало ясно, что Камиллу коронуют вместе с мужем.

"Завтра, 6 февраля, исполняется 70 лет со дня моего восшествия на престол в 1952 году. Это день, который даже спустя 70 лет я все еще помню как смерть моего отца, короля Георга VI, так и начало моего правления. Отмечая эту годовщину, мне доставляет удовольствие возобновить обещание, данное мною в 1947 году, что моя жизнь всегда будет посвящена служению вам.

Когда я смотрю вперед с чувством надежды и оптимизма в год моего платинового юбилея, я вспоминаю, за что мы можем быть благодарны. За последние семь десятилетий мы стали свидетелями необычайного социального, технологического и культурного прогресса, который пошел на пользу всем нам; и я уверена, что будущее предоставит аналогичные возможности нам, особенно молодому поколению в Соединенном Королевстве и во всем Содружестве.

Мне повезло, что у меня была непоколебимая и любящая поддержка моей семьи. Мне повезло, что в лице принца Филиппа у меня был партнер, готовый выполнять роль консорта и бескорыстно идти на связанные с этим жертвы. Я видела, как эту роль играла моя собственная мать во время правления моего отца.

Эта годовщина также дает мне время подумать о доброй воле, проявленной ко мне людьми всех национальностей, вероисповеданий и возрастов в этой стране и во всем мире за эти годы. Я хотела бы выразить свою благодарность всем вам за вашу поддержку. Я остаюсь вечно благодарной за верность и привязанность, которые вы продолжаете дарить мне. И когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую ​​же поддержку, как и мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу.

И поэтому, поскольку я с нетерпением жду возможности продолжать служить вам всем сердцем, я надеюсь, что этот юбилей соберет вместе семьи и друзей, соседей и сообщества - после трудных времен для многих из нас - чтобы насладиться празднованием и поразмышлять о положительных событиях в нашей повседневной жизни, которые так счастливо совпали с моим правлением", - говорится в послании королевы.

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