Огни, елки, мерч и портреты Трампа: первая леди Мелания Трамп показа как украсила Белый дом к Рождеству

Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству 2025 года / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. Ежегодно, согласно традиции, жена президента должна выбирать тему для декорирования резиденции. В этом году тема звучит так: «Дом там, где сердце».

В декоре было задействовано более 50 рождественских елок, 75 венков, 75 000 метров лент и 10 000 синих декоративных бабочек.

«В это Рождество давайте праздновать любовь, которую мы храним в себе, и делиться ею с окружающим миром», — написала первая леди в заявлении, в котором она сказала, что ее вдохновляют радости, трудности и движение материнства и бизнеса.

«В конце концов, где бы мы ни были, мы можем создать дом, наполненный изяществом, сиянием и бесконечными возможностями».

Одна из комнат Белого дома — красная — была посвящена ее инициативе Be Best — Мелания запустила ее в 2018 году, чтобы помочь детям и подросткам. Она сосредоточена на трех основных направлениях: благополучие, безопасность в интернете и борьба с зависимостью от опиоидов. Первая леди работала с дизайнером Эрве Пьером над декором комнаты.

Официальная рождественская елка Белого дома размещена в Голубой комнате и это огромная пихта, доставленная из Мичигана на прошлой неделе. По традиции, Мелания лично ее встречала. Она была посвящена семьям военнослужащих, награжденных орденом «Золотая звезда», потерявших близких родственников в ходе боевых действий.

Золотые звезды на елке, символизирующие высшую жертву, дополняются украшениями, представляющими официальные птицу и цветок каждого штата, и территории США.

В Зеленой комнате небольшая елка расположена между двумя портретами президентов, сделанными из 6000 деталей пазла — один Джорджа Вашингтона, другой президента Дональда Трампа.

В Государственной столовой находится 120-фунтовая пряничная модель Белого дома, украшенная венками и американским флагом.

Презентовала первая леди США свою работу также в 65-секундном видеоролике, который был опубликован на YouTube Белого дома. В видео она была в том же наряде, в котормо была сфотографирована ранее на Южной лужайке.