- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 418
- Время на прочтение
- 3 мин
Огни, елки, мерч и портреты Трампа: первая леди Мелания Трамп показа как украсила Белый дом к Рождеству
1 декабря Белый дом показал убранство залов к зимним праздникам, за которое по традиции отвечала первая леди.
Первая леди США Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. Ежегодно, согласно традиции, жена президента должна выбирать тему для декорирования резиденции. В этом году тема звучит так: «Дом там, где сердце».
В декоре было задействовано более 50 рождественских елок, 75 венков, 75 000 метров лент и 10 000 синих декоративных бабочек.
«В это Рождество давайте праздновать любовь, которую мы храним в себе, и делиться ею с окружающим миром», — написала первая леди в заявлении, в котором она сказала, что ее вдохновляют радости, трудности и движение материнства и бизнеса.
«В конце концов, где бы мы ни были, мы можем создать дом, наполненный изяществом, сиянием и бесконечными возможностями».
Одна из комнат Белого дома — красная — была посвящена ее инициативе Be Best — Мелания запустила ее в 2018 году, чтобы помочь детям и подросткам. Она сосредоточена на трех основных направлениях: благополучие, безопасность в интернете и борьба с зависимостью от опиоидов. Первая леди работала с дизайнером Эрве Пьером над декором комнаты.
Официальная рождественская елка Белого дома размещена в Голубой комнате и это огромная пихта, доставленная из Мичигана на прошлой неделе. По традиции, Мелания лично ее встречала. Она была посвящена семьям военнослужащих, награжденных орденом «Золотая звезда», потерявших близких родственников в ходе боевых действий.
Золотые звезды на елке, символизирующие высшую жертву, дополняются украшениями, представляющими официальные птицу и цветок каждого штата, и территории США.
В Зеленой комнате небольшая елка расположена между двумя портретами президентов, сделанными из 6000 деталей пазла — один Джорджа Вашингтона, другой президента Дональда Трампа.
В Государственной столовой находится 120-фунтовая пряничная модель Белого дома, украшенная венками и американским флагом.
Презентовала первая леди США свою работу также в 65-секундном видеоролике, который был опубликован на YouTube Белого дома. В видео она была в том же наряде, в котормо была сфотографирована ранее на Южной лужайке.