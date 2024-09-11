Живота пока не видно: принцесса София в лаконичном платье в горох посетила открытие парламента

Принц Швеции - Карл Филипп - и его жена - принцесса София - присутствовали на церемонии открытия осенней сессии шведского парламента в Стокгольме.

Недавно пара рассекретила новость о том, что в феврале принцесса София должна родить четвертого ребенка, а следовательно, сейчас она находится в начале второго триместра беременности.

39-летняя София приехала на мероприятие в черном платье в мелкий горох от Andiata с тонким ремешком, подчеркивающим талию. У нее в волосах был черный бант, а сама укладка была сделана красивыми локонами. На шее у принцессы была тонкая золотая цепочка, а в ушах - бриллиантовые серьги Vanbruun. Принцесса сделала насыщенный макияж глаз и розовой помадой подчеркнула губы. Также у нее был светлый маникюр, несколько золотых браслетов на запястье и новое кольцо на пальце.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Образ свой принцесса завершила лаковыми туфлями-лодочками на каблуках и миниатюрным черным клатчем. Ее муж Карл Филипп был в темно-синем костюме, белой рубашке и галстуке с мелким принтом.

Ранее мы показывали, как принц и принцесса отправились в небольшую поездку, а снимками поделились в Instagram. Это был первый выход принцессы Софии после объявления о беременности.

Принцесса София и принц Карл Филипп на свадьбе принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / Фото: Getty Images

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