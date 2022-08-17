Ого, какая: 49-летняя Кейт Бекинсэйл в салатовом бикини похвасталась стройной фигурой

Кейт Бекинсэйл опубликовала в Instagram фото со своего отдыха. На нем актриса показывает эффектный пляжный аутфит.

Бекинсэйл в салатовом купальнике продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот. Она находится в отличной физической форме, которой может позавидовать не одна 18-летняя девушка.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Instagram Кэйт Бекинсэйл

Свой лук звезда дополнила жемчужным ожерельем, колье с камнями, браслетом с камнями из этого же комплекта, массивными очками и высоким пучком. Морковный маникюр завершил образ Кейт.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Instagram Кэйт Бекинсэйл

Кейт Бекинсэйл / Фото: Instagram Кэйт Бекинсэйл

Напомним, Кейт продемонстрировала эффектный аутфит в стильном желтом костюме-тройке от Moschino, состоявшем из юбки, жакета и кроп-топа с белой окантовкой. Дополнили лук звезды фильма "Другой мир" массивные туфли от бренда Valentino на платформе и каблуке, а также ее любимая прическа — высокий хвост с бантом, в стиле Брижит Бардо.

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