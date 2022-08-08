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Ого, какой: Алессандра Амбросио в салатовом кроп-топе продемонстрировала соблазнительный бюст

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Ого, какой: Алессандра Амбросио в салатовом кроп-топе продемонстрировала соблазнительный бюст

Алессандро Амбросио / Фото: Getty Images

Модель выглядела просто невероятно на вечеринке.

Алессандра Амбросио на днях посетила вечеринку Booby Tape X Stas в Лос-Анджелесе и опубликовала оттуда фотографии в Instagram.

Модель выглядела эффектно и стройно в салатовом кроп-топе, который прекрасно подчеркнул ее пышный бюст, и мини-юбке. Наряд она дополнила золотистыми босоножками на шпильках и белой круглой сумочкой.

(чтобы посмотреть другие фото, листайте справа)

Аутфит Але дополнила объемной прической, макияжем с акцентом на "взгляде лисы" и золотыми украшениями. Салатовый педикюр завершил яркий лук Амбросио.

Модель с удовольствием продемонстрировала на камеру свою непревзойденность и сексуальность.

Чтобы держать себя в такой замечательной форме, Алессандра занимается пилатесом. Папарацци запечатлели, как модель уходила с занятия в необычных лосинах и с модной сумкой от известного бренда.

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