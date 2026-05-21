Оголила одно плечо: королева Нидерландов Максима вышла в свет в интересном ансамбле
Этот образ очень подходил королеве и привлекал внимание из-за своего яркого оттенка.
Королева Нидерландов Максима вручила премии King Willem I Awards 2026 за предпринимательство и пообщалась с победителями. Мероприятие состоялось в Амстердаме и по этому случаю она надела яркий наряд, который выделял ее из толпы.
Максима выбрала интересный красный комбинезон от Valentino, который имел только один рукав, а другая рука и плечо были обнаженными. Наряд выглядел деловым, однако также прекрасно подходил для праздничного события.
Ее Величество дополнила образ туфлями от Miu Miu и гламурным клатчем. Шика ее образу и завершенности добавляли драгоценности, в частности серьги в виде трех цветков.
Этот комбинезон является не новым для королевы, ведь она носит его с 2015 года на различных мероприятиях.