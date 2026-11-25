Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

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Вчера стало известно, что в загородный дом принца и принцессы Уэльских проникли злоумышленники. Газета The Sun сообщила о проникновении на территорию поместья Анмер-холл, власти Норфолка подтвердили арест двух мужчин по подозрению в краже со взломом и незаконном проникновении. По данным BBC, оба остаются под стражей в полиции, расследование продолжается.

Полиция возле дома Уэльских / © Getty Images

В понедельник незадолго до 18:00 по местному времени сотрудники полиции получили сообщение о подозрительной активности возле дома. Власти начали масштабную поисковую операцию с участием кинологов, беспилотников и вертолета. В результате операции на территории поместья Сандрингем были арестованы два человека. Пока неизвестно, было ли что-либо украдено, сообщает vanitatis.

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Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Этот инцидент также вызвал недоверие среди жителей этого небольшого британского городка. 83-летняя Вэл Блэкмур, живущая неподалеку от особняка, поделилась своими мыслями с британской общественной телерадиокомпанией. Пожилая женщина сочла невероятным, что кто-то мог быть настолько глупым, чтобы попытаться ограбить одну из частных резиденций королевской семьи.

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Анмер-холл в Сандрингеме / © Getty Images

Власти подтвердили, что в момент инцидента дом был пуст. Принц и принцесса Уэльские и их трое детей, Джордж, Шарлотта и Луи, находились в Форест-Лодж, своей резиденции в Виндзоре. Кенсингтонский дворец, со своей стороны, придерживается своей стандартной политики не комментировать вопросы, касающиеся безопасности своих членов.

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