Ох уж этот ветер: королева Матильда попала в неловкую ситуацию

Вчера в Бельгии праздновали Национальный день.

По этому поводу члены бельгийской королевской семьи посетили мессу, а также военный парад в Брюсселе. Королева Матильда в этот день появилась на публике в легком светлом платье с флористическим принтом и с кейп-накидкой. К наряду королева-консорт подобрала зеленый клатч, перчатки, а также обула светлые туфли на каблуках. Волосы уложила в красивую прическу и надела ободок. Завершали ее образ серьги с камнем каплевидной формы и легкий макияж на лице.

Бельгийская королевская семья / Getty Images

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На официальных фотографиях Ее Величество выглядела превосходно. А вот снимок, который сделали фотографы во время мероприятия, напоминает о том, что даже королевские особы могут попасть в конфузную ситуацию перед публикой. С Матильдой злую шутку сыграл ветер. Обычно он портит укладки королевских особам, например, британская герцогиня Камилла часто бывала в такой ситуации. Королеве Матильде с прической повезло, а вот ее легкое платье из тонкой ткани при малейшем порыве ветра прилипало к телу. Надо отдать должное королеве, она пыталась расправить подол наряда, но бороться со стихией было бессмысленно.

Королева Матильда / Getty Images

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Красивые и нежные образы бельгийской королевы Матильды (12 фото)

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