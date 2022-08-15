Охваченные паникой: как чиновники диктатора Путина тайно пытаются положить конец войне

Война в Украине слишком затянулась и приносит много неприятностей приближенным к Путину людям.

Западные эксперты утверждают, что высокопоставленные чиновники и члены элиты президента РФ Путина паникуют и хотят начать переговоры, чтобы положить конец кровопролитной войне в Украине.

Как пишет издание Mirror, им стало известно, что некий высокопоставленный кремлевский чиновник тайно обратился к Западу, чтобы помочь положить конец вторжению в Украину. Говорят, это дало понять Западу, что Кремль в панике и отчаянно нуждается в прекращении кровавой войны.

Заявления об этом шаге были сделаны в отчете, распространенном среди западных спецслужб. Считается, что старшие офицеры и чиновники, близкие к Путину, встревожены резкими западными санкциями и спадом экономики, вызванным войной. Также сообщалось, что некоторые кремлевские деятели обеспокоены все более тревожными рисками, связанными с боевыми действиями на Запорожской атомной электростанции в Украине.

Предполагается, что все это делает за спиной Путина, который, конечно же, не намерен прекращать войну. В документе говорится: "Представитель путинского ближайшего окружения направил на Запад сигнал о желании вести переговоры. Настроение кремлевской элиты - паническое".

Имя этого человека, естественно, не называется, в целях безопасности для него и его семьи. Напомним, ранее диктатор уже провел несколько чисток, уволив военачальников и высокопоставленных шпионов, некоторые из них после этого загадочно исчезли.

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