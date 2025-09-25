- Дата публикации
Категория
Общество
Оказалась замешана в скандале: почему все говорят о Саре Йоркской — бывшей жене сына королевы Елизаветы II
У Сары Йоркской — бывшей жены принца Эндрю и матери принцесс Беатрис и Евгении до недавнего времени была достаточно неплохая репутация. Но, всплыли нюансы, связанные с ее общением с покойным Джеффри Эпштейном, которого засудили за растление малолетних.
65-летняя герцогиня Йоркская столкнулась с новой волной пристального внимания после того, как выяснилось, что она отправила электронное письмо с извинениями осужденному сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну после того, как публично отреклась от дружбы с ним в 2011 году.
Электронное письмо, как сообщает BBC, было отправлено через несколько недель после того, как герцогиня публично дистанцировалась от опального финансиста. Тогда она дала интервью, в котором заявила, что ее отношения с Эпштейном были «гигантской ошибкой». А потом написала ему письмо, в котором назвала его «лучшим другом».
На этой неделе разоблачение побудило ряд благотворительных организаций разорвать с ней отношения, включая Teenage Cancer Trust, положив конец 35-летнему сотрудничеству. Среди других организаций были Julia’s House, Prevent Breast Cancer, The Natasha Allergy Research Foundation, National Foundation for Retired Service Animals и British Heart Foundation, которые подтвердили, что она больше не является послом.
Впрочем, причины по которым Сара совершила такой поступок остаются неразглашенными, а тогдашний представитель Сары — Джеймс Хендерсон, описал телефонный звонок Эпштейна как «действительно угрожающий и отвратительный». Предполагается, что Эпштейн угрожал Саре, говорил, что уничтожит ее семью, и было это еще до того, как всплыли подробности сексуального скандала с участием экс-супруга Сары – принца Эндрю, который близко дружил с Эпштейном.
«На нее, должно быть, оказывалось огромное давление, и она действовала так, чтобы защитить свою семью. И это было задолго до того, как жизнь герцога была разрушена из-за его связи с Эпштейном. Семья и дети всегда будут для нее на первом месте», — заявил Джеймс Хендерсон, оправдывая поступок Сары Йоркской.
Семье Йоркских сильно не везет из-за их бывшей связи с опальным финансистом, который был найдет мертвым в 2019 году в тюрьме штата Нью-Йорк.
Напомним, еще одна его подруга Эпштейна — Гислейн Максвелл — была осуждена к 20 годам тюрьмы за растление малолетних и склонению их к проституции. А одна из жертв Эпштейна, которая судилась с принцем Эндрю, получила от него финансовую компенсацию — Вирджиния Джуффре — покончила с собой в апреле этого года.