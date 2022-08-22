"Оккупанты оставляют после себя опасные "сюрпризы": пес Патрон показал новое фото и полезное видео

Пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram свое новое фото, сделанное в выходной день.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Патрон также поделился видео по минной безопасности в местах отдыха: за городом, на природе, озерах, реках и море. Там может быть очень опасно. Пес призывает сообщать о подозрительных предметах в чат-бот "єВорог".

"Оккупанты оставляют после себя опасные "сюрпризы" в виде мин, взрывоопасных снарядов, неразорванных ракет и растяжек. И каждое неосторожное движение рядом с такими предметами может стоить вам жизни.



Поэтому просим вас быть максимально бдительными и осторожными. А если заметили враждебный предмет, немедленно сообщайте об этом команде ГСЧС.



Для этого достаточно сделать несколько кликов в Telegram-чате от @mintsyfra.official "єВорог" - evorog_bot.



Укажите: геолокацию опасных предметов, фото или видео (фотографируйте, не приближаясь к ним очень близко), описание того, что видите: состояние, количество, расположение.



Обнаружите опасную находку – сохраните чью-то жизнь.

Кстати, в чате "єВорог" можно сообщить и о перемещении оккупантов. Каждая ваша заявка поможет нашим военным как можно быстрее преодолеть врага и приблизить победу Украины", — говорится в посте.

Напомним, пес Патрон отдал свою любимую игрушку-оберег на аукцион.

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