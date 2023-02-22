Оконфузилась и посмеялась над собой: принцесса Уэльская не справилась с блинами

Принцесса Уэльская вчера посетила дом престарелых Oxford House в Слау, где не только пообщалась с персоналом и жителями, но и встала к плите, чтобы в масляную неделю приготовить блины.

41-летняя принцесса славится своей любовью к кулинарии, но в этот раз испечь блины ей почему-то не удалось.

Принцесса Уэльская в Oxford House / Фото: Getty Images

Кейт со сковородкой в руках пыталась мастерски перевернуть блин, но после того, как у нее ничего не вышло, сказала: "Все те, что были сделаны ранее, намного лучше этого. Мне очень жаль! Я не отдала вам должное. Не хотите ли показать им, как это делать правильно?" - обратилась принцесса к шеф-повару. Свое кулинарное творение принцесса Уэльская назвала какой-то "застывшей каплей" и посмеялась над собой, пишет express.co.uk.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Кейт, которая, как известно, хорошо готовит, выглядела немного подавленной после такого "кулинарного провала", а фанаты поспешили похвалить ее за неустанные попытки. "Благодарю за вашу настойчивость и за то, что вы не сдаетесь, когда дела идут плохо, такие замечательные качества, спасибо", - написал один из фолловеров в Твиттере.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Отметим, принцесса Кейт славится тем, что умеет готовить торты и всегда готовит их на дни рождения своих детей. А также она очень любит готовить карри – одно из любимых блюд принца Уильяма.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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