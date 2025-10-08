ТСН в социальных сетях

Общество
128
1 мин

Оконфузилась на модном показе: за что снова критикуют Меган Маркл

На выходных герцогиня Сассекская приезжала в Париж, чтобы посетить показ своего хорошего друга и нового креативного директора Дома Balenciaga — Пьерпаоло Пиччоли.

Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Сидя в первой ряду Меган Маркл совершила одну ошибку, которую, конечно же, запечатлели на камеры. На видео видно, как герцогиня хихикает над моделью во время Недели моды в Париже, которая по всей видимости упала.

Отметим, что этов сего лишь предположение западной прессы, а реакция Меган Маркл могла быть ситуативная и не осознанная.

В видео видно, как Меган повернулась к своему другу Маркусу Андерсону, и что-то ему говорит.

«Я думаю, кто-то споткнулся или упал, потому что девушка за ее губами сказала: „Оу!“»

«Маркус, ее наставник, считал смех неприличным и поставил ее на место… обратите внимание, как она мгновенно меняет выражение лица, когда оборачивается».

«Она совершенно лишена эмпатии и хороших манер… кто в здравом уме будет смеяться над чьим-то смущением?».

Такие комментарии появились в соцсетях после инцидента.

Меган Маркл в Париже / © Getty Images

Меган Маркл в Париже / © Getty Images

Напомним, герцогиня посетила показ Balenciaga одна, совершив путешествие через Атлантику. Она примерила несколько нарядов нового креативного директора модного дома Пьерпаоло Пиччоли, и этот визит, по словам представителя герцогини, свидетельствует о ее поддержке нового этапа его творческой жизни.

Ранее мы показывали, как Анна Винтур оценила образ герцогини Сассекской в Париже.

