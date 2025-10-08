- Дата публикации
-
Категория
Общество
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Оконфузилась на модном показе: за что снова критикуют Меган Маркл
На выходных герцогиня Сассекская приезжала в Париж, чтобы посетить показ своего хорошего друга и нового креативного директора Дома Balenciaga — Пьерпаоло Пиччоли.
Сидя в первой ряду Меган Маркл совершила одну ошибку, которую, конечно же, запечатлели на камеры. На видео видно, как герцогиня хихикает над моделью во время Недели моды в Париже, которая по всей видимости упала.
Отметим, что этов сего лишь предположение западной прессы, а реакция Меган Маркл могла быть ситуативная и не осознанная.
В видео видно, как Меган повернулась к своему другу Маркусу Андерсону, и что-то ему говорит.
«Я думаю, кто-то споткнулся или упал, потому что девушка за ее губами сказала: „Оу!“»
«Маркус, ее наставник, считал смех неприличным и поставил ее на место… обратите внимание, как она мгновенно меняет выражение лица, когда оборачивается».
«Она совершенно лишена эмпатии и хороших манер… кто в здравом уме будет смеяться над чьим-то смущением?».
Такие комментарии появились в соцсетях после инцидента.
Напомним, герцогиня посетила показ Balenciaga одна, совершив путешествие через Атлантику. Она примерила несколько нарядов нового креативного директора модного дома Пьерпаоло Пиччоли, и этот визит, по словам представителя герцогини, свидетельствует о ее поддержке нового этапа его творческой жизни.
