Олаф Шольц специально приехал в Потсдам посмотреть на работы трех украинских и трех немецких художников: Анны Москалец, Артема Волокитина, Татьяны Малиновской, Дженни Альтен, Бьянки Баалхорн и Удо Колоска.

После экскурсии художникам удалось пообщаться с канцлером, рассказать господину Шольцу о своих проектах, дороге из Украины, потере дома (в квартиру Артема Волокитина и Татьяны Малиновской в родном Харькове попала российская ракета), и поддержке людей, которых они встретили в Германии.

Олаф Шольц посетил выставку украинских художников в Потсдаме/Фото Валерии Бучук

Олаф Шольц посетил выставку украинских художников в Потсдаме/Фото Валерии Бучук

Олаф Шольц посетил выставку украинских художников в Потсдаме/Фото Валерии Бучук

Об исторических украинско-германских связях, совместной работе над созданием новой реальности и необходимости хранить украинскую культуру Олафу Шольцу рассказала и Дарья Придыбайло, куратор Hamburger Bahnhof и основательница Art Matters Ukraine.

Олаф Шольц посетил выставку украинских художников в Потсдаме/Фото Валерии Бучук

Олаф Шольц посетил выставку украинских художников в Потсдаме/Фото Валерии Бучук

Она подчеркнула, что предоставленное партнерами оружие защищает культуру и Европу от распространения насилия.

Читать также: Что почитать: пять книг о войне для переосмысления прошлого и будущего