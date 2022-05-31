Елена Зеленская рассказала, как дети за границей могут читать украинские книги

В рамках проекта "Книги без границ", который инициировала первая леди Елена Зеленская, уже в 11 странах Европейского Союза печатают и распространяют среди детей украинских вынужденных переселенцев книги на родном языке. В скором времени к инициативе присоединится ряд других государств.

Как рассказала супруга президента, отечественные издательства при посредничестве посольств Украины и с привлечением местных фондов и организаций предоставляют типографиям разных стран Европы макеты детских книг на украинском. Изданные таким образом книги распространяют среди маленьких граждан Украины через социальные центры, центры поддержки, школы, библиотеки и посольства.

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"Дети, которые покинули дома из-за войны, не брали с собой книг. Их семьи часто эвакуировались вообще без вещей. И теперь детская книга на родном языке может стать частицей дома, мира, минуткой покоя", - подчеркнула Елена Зеленская. Общий тираж изданных книг – 80 тыс. экземпляров.

В Польше Министерство культуры и национального наследия и Институт книги выделили средства для печати 120 тыс. экземпляров украинской детской литературы. Также в этой стране фонд Metropolia Dzieci собирает средства для закупки книг у украинских издательств для "украинских полочек" в библиотеках.

В рамках проекта "Подари книгу украинским детям" уже собрано 10 тыс. польских злотых. Также при содействии Посольства Украины в Республике Польша в библиотеки средних общеобразовательных учреждений Варшавы, где учатся дети – граждане Украины, нашедшие здесь убежище, убегая от войны, передано около 20 тыс. экземпляров учебников, методических пособий и художественной литературы на украинском языке.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Кроме того, при содействии и в соорганизации с Посольством Украины в Республике Польша на Книжной ярмарке в Варшаве, которая состоялась 26-29 мая, работал украинский стенд. Гости ярмарки имели уникальную возможность ознакомиться с книгами более 30 украинских издательств, а также посетить литературные встречи с писательницами Оксаной Забужко, Викторией Амелиной, Любовью Якимчук и другими. По словам Елены Зеленской, печать детских книг на украинском языке организуют также во Франции, Нидерландах, Италии, Румынии, Финляндии, Великобритании, Турции.

Жена Президента поблагодарила Украинский институт книги, Министерство иностранных дел и посольства Украины за плодотворную работу по обеспечению маленьких переселенцев литературой на родном языке. "Это тысячи экземпляров. Тысячи семей прочитают на ночь чудесные сказки. Просмотрят вместе чудесные рисунки. Перенесутся в созданный с любовью мир", – отметила первая леди.

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