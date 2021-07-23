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Олимпийские игры-2020: самые эффектные наряды спортсменов во время парада наций

Олимпийские игры-2020: самые эффектные наряды спортсменов во время парада наций

Associated Press

Предлагаем посмотреть на самые яркие выходы, на наш взгляд, команд из разных стран мира во время церемонии открытия Олимпиады.

Сегодня, 23 июля, состоялось официальное открытие летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Спортсмены, которых приехало более 11 000 по всему миру, приняли участие в "Параде нации". Они прошлись маршем по стадиону с национальными флагами, демонстрируя свои наряды.

© Associated Press
Associated Press

Мы подготовили для вас подборку самых эффектных выходов команд из разных стран.

Атлеты из Хорватии выбрали для церемонии открытия одежду в красно-белых цветах. Девушки были в спортивных платьях, а юноши — в поло и шортах.

Команда из Хорватии / © Associated Press
Команда из Хорватии / Associated Press

Очень стильный выглядели представители Нидерландов. Одна половина команды была одета в белые штанни костюмы в тонкую черную полоску и темно-оранжевые топы, а другая — в топы и брюки-клеш темно-оранжевого цвета.

Команда из Нидерландов / © Associated Press
Команда из Нидерландов / Associated Press

Итальянцы вышли в белых штанах и кофтах с изображением круга с цветами их флага.

Команда из Италии / © Associated Press
Команда из Италии / Associated Press
Команда из Италии / © Associated Press
Команда из Италии / Associated Press

Девушки из команды Польши продефилировали в стильных белых платье длины миди с красными поясами на талии. На лицах у них были красные защитные маски. В руках они держали белые веера с надписью Polska.

Команда из Польши / © Associated Press
Команда из Польши / Associated Press
Команда из Польши / © Associated Press
Команда из Польши / Associated Press

Представители Кении были одеты в красно-синие клетчатые наряды. Девушки — в платье меди и накидки, а мужчины — в рубашки и брюки.

Команда из Кении / © Associated Press
Команда из Кении / Associated Press

Аутлеты из Сербии шли стадионом в одежде в цветах флага: синих платьях с асемитричним подолом и с красно-белыми полосками на юбках.

Команда из Сербии / © Associated Press
Команда из Сербии / Associated Press

Колумбийцы предпочли темно-синим кимоно с желтым цветочным принтом и желто-красными полосками. Свои образы они дополнили яркими шляпами и темно-синими масками с желтым принтом.

Команда из Колумбии / © Associated Press
Команда из Колумбии / Associated Press

Представители Американского Самоа одели черный низ и красно-черный верх. Они объединили шорты с рубашками с интересным орнаментом.

Команда из Американского Самоа / © Associated Press
Команда из Американского Самоа / Associated Press

Спортсмены из Южной Африки имели интересный стильный вид. Они, как чебры, дефилировали в нарядах с черно-белым флористическим принтом. на девушках были минишорты таким же принт, как и рубашки. А на ребятах — шорты разного цвета (наверное, у кого, которые были).

Команда из Южной Африки / © Associated Press
Команда из Южной Африки / Associated Press

Гламурный и стильный выглядели представительницы Латвии. Они объединили короткие платья цвета металлик с белыми полупрозрачными бомберами.

Команда из Латвии / © Associated Press
Команда из Латвии / Associated Press

А колоритными были представители Тувалу. Спортсмены несли флаг своей страны в национальных костюмах с многослойными разноцветными юбками с лентами. У женщины платье было с белым верхом. Их головы украшали красочные цветочные венки.

Команда с Тувалу / © Associated Press
Команда с Тувалу / Associated Press

Наши украинские спортсмены также имели отличный вид. Они появились в форме, которая традиционно выполнена в желто-голубых цветах. Луга аутлетов состояли из футболок, шорт и олимпиек на молниях.

Команда из Украины / © Associated Press
Команда из Украины / Associated Press
Команда из Украины / © Associated Press
Команда из Украины / Associated Press

Напомним, во время церемонии открытия представитель страны Тонга — 37-летний Пита Тауфатофуа — фурор своим внешним видом на стадионе.

Пита Тауфатофуа / © Associated Press
Пита Тауфатофуа / Associated Press

Спортсмензьявився на церемонии с обнаженным мускулистым торсом и обмазанный маслом. Из одежды на нем был тонганского традиционную одежду — таовала (юбка) в бежевых тонах. Подпоясался Тауфатофуа коричневой койровою веревкой "Кафой", в которой были прикреплены флористические вязаные аппликации с черными нитками. Он шел босиком.

Пита Тауфатофуа / © Associated Press
Пита Тауфатофуа / Associated Press

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