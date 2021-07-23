Обнаженный в масле: мускулистый спортсмен из Тонга снова произвел фурор на открытии Олимпиады в Токио

Обнаженный в масле: мускулистый спортсмен из Тонга снова произвел фурор на открытии Олимпиады в Токио

Пита Тауфатофуа во время церемонии открытия Олимпийских игр нес флаг своего государства и демонстрировал сексуальный торс.

Сегодня, 23 июля, состоялось официальное открытие летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

Во время церемонии открытия наше внимание привлек представитель маленького островного государства в Полинезии – Тонга – 37-летний Пита Тауфатофуа. На Олимпиаде он будет представлять свою страну в тхэквандо.

Пита Тауфатофуа / Associated Press

Пита Тауфатофуа / Associated Press

Пита уже традиционно появился на церемонии с обнаженным мускулистым торсом и обмазанный маслом.

Пита Тауфатофуа / Associated Press

Из одежды на нем была тонганская традиционная одежда – таовала (юбка) в бежевых тонах. Подпоясался Тауфатофуа коричневой койровой веревкой "кафой", к которой были прикреплены флористические аппликации с черными нитями.

Пита Тауфатофуа / Associated Press

Его руки на бицепсах и щиколотки на ногах украшали коричневые повязки. На шее было национальное тонганское ожерелье с кулоном, а на лице – белая защитная маска с флагом.

Пита Тауфатофуа и Малия Пасека / Associated Press

А коллега Питы, которая несла с ним флаг, - тхэквондистка Малия Пасека – была одета в национальный наряд – платье с узором, которое спереди было до колен, а сзади тянулся шлейф. Талию она подчеркнула койровой "кафой" в тон узора.

Пита Тауфатофуа и Малия Пасека / Associated Press

К слову, Тауфатофуа уже традиционно появляется на олимпийских играх с обнаженным намасленным торсом. Вот так он выглядел на во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея. Тогда он надел красно-черную таовалу.

Пита Тауфатофуа в 2018 году / Associated Press

Пита Тауфатофуа в 2018 году / Associated Press

А так на открытии летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Его национальная юбка состояла из черного, белого и оранжевого цветов.

Пита Тауфатофуа в 2016 году / Associated Press

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