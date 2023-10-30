"Оливковой ветви" на Рождество не будет: принцесса Кейт передумала мирить Уильяма и Гарри

После того как принц Гарри выпустил свою книгу "Запасной", в которой рассказал о своей жизни в королевской семье в деталях, Кейт почувствовала себя невероятно "обиженной" его постоянными на нее нападками. Поэтому эксперты убеждены, что она не протянет "оливковую ветвь" брату своего мужа на Рождество.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт известна тем, что играла роль посредника в королевской семье, неоднократно пытаясь вернуть мир в отношения. Она свела принца Уильяма и принца Гарри вместе на похоронах принца Филиппа в апреле 2021 года - всего через несколько недель после того, как в эфир вышло интервью Сассекских Опре Уинфри, пишет express.

В интервью журналу Fabulous королевский комментатор Дженни Бонд сказала: "Кэтрин в прошлом играла роль миротворца и свела вместе Уильяма и Гарри, и я думаю, что это исходит из ее собственной семьи и их ценностей. Но я думаю, что она дошла до той стадии, когда ей пришлось сделать шаг назад. Дела зашли слишком далеко, и она чувствует себя расстроенной и, откровенно говоря, обиженной и оскорбленной".

Принцесса Кейт и принц Гарри / Фото: Associated Press

В своей книге принц Гарри еще раз подробно рассказал о печально известной ссоре между Меган и Кейт, которая произошла из-за платьев подружек невесты на их свадьбе в 2018 году. А также о том, что Меган подумала, что Кейт и принц Уильям были "холодными", когда они впервые встретились.

Меган Маркл, напомним, также говорила, что "ее шокировала" первая встреча с Кейт и Уильямом.

Принцы Уильям и Гарри, Меган Маркл и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Читайте также: