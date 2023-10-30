"Оливковой ветви" на Рождество не будет: принцесса Кейт передумала мирить Уильяма и Гарри

Королевские эксперты считают, что принцесса Уэльская не намерена больше участвовать в каких-либо попытках переговоров между братьями.
После того как принц Гарри выпустил свою книгу "Запасной", в которой рассказал о своей жизни в королевской семье в деталях, Кейт почувствовала себя невероятно "обиженной" его постоянными на нее нападками. Поэтому эксперты убеждены, что она не протянет "оливковую ветвь" брату своего мужа на Рождество.
Принцесса Кейт известна тем, что играла роль посредника в королевской семье, неоднократно пытаясь вернуть мир в отношения. Она свела принца Уильяма и принца Гарри вместе на похоронах принца Филиппа в апреле 2021 года - всего через несколько недель после того, как в эфир вышло интервью Сассекских Опре Уинфри, пишет express.
В интервью журналу Fabulous королевский комментатор Дженни Бонд сказала: "Кэтрин в прошлом играла роль миротворца и свела вместе Уильяма и Гарри, и я думаю, что это исходит из ее собственной семьи и их ценностей. Но я думаю, что она дошла до той стадии, когда ей пришлось сделать шаг назад. Дела зашли слишком далеко, и она чувствует себя расстроенной и, откровенно говоря, обиженной и оскорбленной".
В своей книге принц Гарри еще раз подробно рассказал о печально известной ссоре между Меган и Кейт, которая произошла из-за платьев подружек невесты на их свадьбе в 2018 году. А также о том, что Меган подумала, что Кейт и принц Уильям были "холодными", когда они впервые встретились.
Меган Маркл, напомним, также говорила, что "ее шокировала" первая встреча с Кейт и Уильямом.
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