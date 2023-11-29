Омид Скоби назвал причину, из-за которой Чарльзу не разрешили жениться на Камилле

Писатель, которого назыыают неофициальным биографом Меган и Гарри, заявил в своей новой работе, что Камиллу, будущую супругу принца Чарльза, не приняла королевская семья из-за ее "непристойного" прошлого.

У Камиллы было "непристойное и похотливое" прошлое, которое помешало королевской семье принять ее, утверждает королевский писатель Омид Скоби в своей новой книге, которая называет "Финал", пишет express.

Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Автор пишет, что в юности Камилла, известная тогда как госпожа Шанд, была известна своей "непристойностью и похотливостью" и "наслаждалась своей сексуальной свободой".

По словам автора, ее предыдущие сексуальные связи заставили "Фирму" изначально отвергнуть ее как потенциальную жену тогдашнего принца Уэльского.

В книге говорится: "Эта репутация является одной из причин, по которой королева Елизавета II и "Фирма" отвергли Камиллу в качестве супруги Чарльза, наряду с тем фактом, что она была "простолюдинкой" и "опытной женщиной".

Позже в 1981 году Чарльз женился на леди Диане Спенсер, которую одобрила королева Елизавета II. В браке у них родились сыновья – принц Уильям и принц Гарри. А Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера Боулза и тоже родила двоих детей – сына Тома и дочь Лору. Однако, как уже известно, оба брака были расторгнуты. В 2005 году Чарльз таки женился на женщине, которую ждал долгие 30 лет.

Камилла Шанд и Эндрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

В 2022 году во время празднования платинового юбилея правления королева Елизавета II публично выразила свою волю заявив, что хочет, чтобы когда ее старший сын взойдет на трон, его супруга Камилла стала новой королевой-консортом. Так и произошло. Недавно мы рассказывали, что повлияло на это решение Елизаветы II тогда.

Камилла и Чарльз / Фото: Getty Images

Читайте также: