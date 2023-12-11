Омид Скоби признался, как в публикацию его книги попали имена "королевских расистов"

По словам неофициального биографа Меган и Гарри, он действительно сам написал имена так называемых "королевских расистов" в черновике своей книги "Финал" и отправил этот черновик голландскому издателю.

Скоби заявил, что переводчикам в Нидерландах прислали "раннюю" рукопись, которая так и не была обновлена ​​до окончательной версии, тщательно изученной юристами. То есть произошла ошибка, которая привела к огромному скандалу и возможным судебным искам со стороны королевской семьи Великобритании, пишет Daily Mail.

Актор книги также заявил, что "Финал" был написан "молниеносно".

Книгу в Нидерландах быстро изъяли из продажи после того, как в ней были упомянуты имена короля Чарльза и принцессы Уэльской Кейт, как тех людей, которые якобы спрашивали, какого цвета может быть кожа принца Арчи, когда Меган Маркл была им беременна.

Книга Омида Скоби "Финал" / Фото: Getty Images

"Для ясности: единственным издателем, с которым я работал напрямую, было издательство, освещающее США и Великобританию. Я провел почти два месяца с независимыми британскими адвокатами и штатными юрисконсультами, чтобы убедиться, что каждая деталь готовой книги является юридически безупречной. На тот момент без моего ведома голландскому издателю был предоставлен ранний и неочищенный текст, чтобы они могли начать работу над переводом, с пониманием, что их перевод будет обновлен, чтобы отразить окончательную версию книги, которую я официально представлю", - заявит автор.

Омид Скоби / Фото: Getty Images

Автора называют рупором Меган и Гарри, но герцог и герцогиня Сассекские до сих пор не выступили в защиту членов королевской семьи по поводу крайне разрушительных обвинений в расизме.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме с королевской семьей / Фото: Associated Press

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