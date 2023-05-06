Он – будущий король: принц Джордж оказался в центре внимания на коронации Чарльза III

Принц Джордж – старший сын принца и принцессы Уэльских – играл одну из ключевых ролей на коронации своего деда – короля Чарльза III.
9-летний принц стал самым юным из четырех пажей, несущих королевскую мантию, когда Его Величество король Чарльз III шел по нефу Вестминстерского аббатства во время сегодняшней исторической службы.
Для Джорджа это особенный момент, ведь он занимает второе место в линии наследования престола после своего отца Уильяма и придет тот момент, когда принц и сам будет коронован в Вестминстерском аббатстве.
К принцу Джорджу присоединились 13-летний лорд Оливер Чолмонделей, 13-летний мастер Николас Барклай и 12-летний мастер Ральф Толлемач, которые вместе составляли Королевские почетные пажи.
Не секрет, что принц Уильям, и король Чарльз хотели, чтобы юный принц Джордж играл центральную роль в коронации как раз из-за его положения второго в очереди на престол. Для Джорджа это был незабываемый опыт и он великолепно держался на публике, хотя является весьма застенчивым ребенком.
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