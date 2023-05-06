Он – будущий король: принц Джордж оказался в центре внимания на коронации Чарльза III

Принц Джордж – старший сын принца и принцессы Уэльских – играл одну из ключевых ролей на коронации своего деда – короля Чарльза III.

9-летний принц стал самым юным из четырех пажей, несущих королевскую мантию, когда Его Величество король Чарльз III шел по нефу Вестминстерского аббатства во время сегодняшней исторической службы.

Принц Джордж Уэльский в роли пажа на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Для Джорджа это особенный момент, ведь он занимает второе место в линии наследования престола после своего отца Уильяма и придет тот момент, когда принц и сам будет коронован в Вестминстерском аббатстве.

К принцу Джорджу присоединились 13-летний лорд Оливер Чолмонделей, 13-летний мастер Николас Барклай и 12-летний мастер Ральф Толлемач, которые вместе составляли Королевские почетные пажи.

Принц Джордж Уэльский в роли пажа на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Принц Джордж Уэльский в роли пажа на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Не секрет, что принц Уильям, и король Чарльз хотели, чтобы юный принц Джордж играл центральную роль в коронации как раз из-за его положения второго в очереди на престол. Для Джорджа это был незабываемый опыт и он великолепно держался на публике, хотя является весьма застенчивым ребенком.

Принц Джордж Уэльский в роли пажа на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Принц Джордж Уэльский в роли пажа на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Принц Джордж Уэльский в роли пажа на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Принц Джордж Уэльский в роли пажа на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

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