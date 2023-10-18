Он - будущий король: стало известно под каким именем взойдет на престол принц Уильям

Однажды, в не очень далеком будущем, принцу Уэльскому Уильяму предстоит стать королем. Уже сейчас известно под какими именем он взойдет на престол.

Наследник престола будет назван королем Вильгельмом V, когда взойдет на престол. А свое имя Уильям он получил в честь своего королевского родственника, которым его отец очень восхищался. Речь идет о принце Уильяме Глостерском, трагически погибшем в возрасте 30 лет в авиакатастрофе в 1972 году, пишет Daily Mail.

Король Чарльз III и его наследники - принц Уильям и его сын принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Глостерский был старшим двоюродным братом тогдашнего принца Чарльза. Он был заядлым пилотом, участвовал в воздушных гонках по пересеченной местности, и Чарльз очень им восхищался. Как раз в одной из таких гонок в августе 1972 года, он разбил свой Piper Cherokee и погиб на месте.

Когда десять лет спустя к будущего, тогда короля Чарльза и его первой жены принцессы Дианы родился первенец, он без колебаний назвал его в честь человека, который был на семь лет старше его и который был для него примером для подражания на протяжении всей жизни. В то время имя Уильям не было широко распространено.

Принц Уильям Глостерский, 1962 год / Фото: Getty Images

Нынешний принц Уильям, надо сказать, также унаследовал любовь к полетам от своего дяди-тезки, а также любовь к игре в поло. Кстати, они оба закончили Иттонский колледж.

Напомним, ранее мы рассказывали, что титул Кембриджский, который до восшествия на престол Чарльза носил его сын Уильям — наполнен печалью и печальными событиями. Его пожаловала внуку королева Елизавета II в день их свадьбы с Кейт Миддлтон в 2011 году.

Принцесса Диана с сыном Уильямом / Фото: Associated Press

Читайте также: