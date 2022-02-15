"Он был просто прекрасен": певица Микки Гайтон сделала фото с принцем Гарри на Суперкубке

"Он был просто прекрасен": певица Микки Гайтон сделала фото с принцем Гарри на Суперкубке

Кантри-певица Микки Гайтон поделилась в Instagram фотографией с мужем Меган Маркл.

Артистка встретилась с принцем Гарри на Суперкубке после ее исполнения национального гимна. Принц наблюдал за игрой вместе со своей кузиной принцессой Евгенией, которая прилетела в США на днях.

Prince Harry and Princess Eugenie in the house at #SBLVI pic.twitter.com/uKyIdqIFmE — NFL UK (@NFLUK) February 14, 2022

Вчера Микки Гайтон поделилась в социальных сетях фотографией со встречи с герцогом Сассекским. Подпись под фото гласила: "Я встретила принца Гарри. Он был просто прекрасен. Я даже сделала реверанс в спортивном костюме". Оба они были запечатлены в VIP-зоне.

Микки, которая поразила зрителей своим сильным вокалом на футбольном матче, была одета в красные штаны и соответствующую куртку на молнии после того, как сменила шикарное синее платье, которое она надевала для своего выступления. Гарри был в белой футболке, темных джинсах и синем блейзере и не снял маску даже для фотографии.

Певица, выпустившая свой дебютный альбом "Помни ее имя" в прошлом году, вошла в историю, когда стала первой чернокожей женщиной, номинированной на "Грэмми" за сольное выступление в стиле кантри в 2021 году.

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