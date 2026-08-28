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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Он был стройным красавцем: архивные фотографии короля Харальда в молодости

В пятницу, 28 августа, Королевский дворец в Осло подтвердил, что король Харальд скончался в 6:35 утра по местному времени того же дня в университетской больнице Осло — Rikshospitalet.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Король Харальд

Король Харальд / © Getty Images

Монарху было 89 лет, и ему не хватило всего одного дня, чтобы дожить до 58-й годовщины свадьбы со своей женой Соней.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Его Величество король Харальд скончался», — говорится в заявлении дворца.

Харальд и Соня в день помолвки, 1968 год / © Getty Images

Харальд и Соня в день помолвки, 1968 год / © Getty Images

Королевский флаг на крыше дворца был приспущен до половины флагштока в знак траура по королю. Смерть монарха наступила после того, как на прошлой неделе его госпитализировали из-за заболевания крови. Новым королём Норвегии стал его единственный сын — Хокон, который теперь будет носить имя Хокон VIII.

Но Харальд прожил долгую и счастливую жизнь, наполненную множеством приятных семейных моментов, ведь он оставил после себя двоих детей и внуков. Его также будут помнить как самого простого в общении и самого открытого ко всем монарха Европы.

Гаральд в день своего рождения, 21 февраля 1958 года, когда ему исполнился 21 год / © Getty Images

Гаральд в день своего рождения, 21 февраля 1958 года, когда ему исполнился 21 год / © Getty Images

«Норвежцы — это девушки, которые любят девушек, парни, которые любят парней, и девушки и парни, которые любят друг друга», — сказал Харальд в своей речи в 2016 году, выражая поддержку правам ЛГБТК+.

Отметив норвежцев всех вероисповеданий, он добавил, что его соотечественники верят «в Бога, в Аллаха, во Вселенную — и ни во что».

«Не всегда легко сказать, откуда мы родом и какой мы национальности. Дом — там, где наше сердце», — продолжил Харальд. «Другими словами, — сказал он, — Норвегия — это вы. Норвегия — это мы».

Это разительно отличается от того мира, в котором 21 февраля 1937 года родился Харальд.

Принц Харальд и его сестры, принцесса Астрид и принцесса Рагнхильд / © Getty Images

Принц Харальд и его сестры, принцесса Астрид и принцесса Рагнхильд / © Getty Images

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