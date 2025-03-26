Он был в Киеве и пережил ракетную атаку: король Чарльз посвятил в рыцари друга Украины Стивена Фрая

Во вторник в Виндзорском замке король Чарльз III посвятил Стивена Фрая в рыцари в знак признания его неустанной работы в сфере защиты психического здоровья, защиты окружающей среды и благотворительности.

67-летний британский актер, писатель и телеведущий давно использует свою платформу, чтобы открыто говорить о биполярном расстройстве, с которым он живет большую часть своей взрослой жизни.

Хотя многие знают Фрая как национальное достояние британского телевидения и литературы, его влияние за пределами экрана столь же примечательно. Он является президентом благотворительной организации по охране психического здоровья Mind с 2011 года и продолжает добиваться большей осведомленности и поддержки для тех, кто борется молча, пишет euroweeklynews.com.

Стивен Фрай / Фото: Associated Press

Стивен Фрай еще и большой друг для Украины. В сентябре 2023 года он приезжал в нашу страну и встречался с президентом Зеленским.

Король Чарльз III и Стивен Фрай / Фото: Instagram британской королевской семьи

Легендарный британский комедийный актер Стивен Фрай снял фильм об Украине. Лента "Стивен Фрай едет в Украину" (Stephen Fry into Ukraine) вышла на канале Фрая Planet Fry на YuoTube. В фильме Фрай показал свою встречу с президентом Зеленским, побывал в Бабьем Яру и поразмышлял о кровавой истории нашей страны. Также актер выступил со стендапом перед украинскими зрителями и встретился с воинами, и пережил ракетную атаку в Киеве.

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