Он был задирой: одноклассники бывшего принца Эндрю поделились шокирующими фактами о его школьных годах

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Реклама

В западной прессе всплыли истории из его школьных лет. В биографии бывшего герцога Йоркского, написанной Эндрю Лоуни под названием «Взлет и падение дома Йорков», автор беседовал с несколькими бывшими одноклассниками Эндрю в Гордонстоуне. Это та самая шотландская школа-интернат, в которой учился король Чарльз и которую он ненавидел, а также их младший брат — принц Эдвард. Одна из бывших однокласниц Эндрю вспоминала его, как «очень скользкого, высокомерного, самодовольного и хулигана».

Королева Елизавета II и ее сын принц Эндрю прибыли в школу-интернат Гордонстоун / © Getty Images

«Он считает себя забавным, красивым и умным, но это не так», — рассказала она автору книги. А другой бывший студент утверждал, что Эндрю «был слишком самоуверен» и «буквально часто говорил: „Вы знаете, кто я?“». «Люди относились к нему с опаской», — добавил еще один выпускник Гордонстоуна, пишет издание marieclaire.com.

Принц Эндрю в юности / © Getty Images

Один из бывших воспитателей в Гордонстоуне рассказал Лоуни, что о времени Эндрю в школе «вспоминали крайне редко» по сравнению с периодом пребывания там принца Чарльза. «Я слышал об Эндрю только то, что он был хулиганом», — сказал учитель.

Реклама

Принц Эндрю в Гордонстоуне / © Associated Press

Даже если он не очень ладил со многими мальчиками — которые, как заметил один выпускник, «считали его ворчуном и занудой», — у бывшего герцога Йоркского, по словам Лоуни, был «постоянно меняющийся круг девушек». Эндрю, прозванный «Рэнди Энди», встречался с несколькими девушками, включая американку из знатной семьи.

Принц Эндрю, 1979 год, принц только что закончил учебный год в элитной школе Гордонстоун и прибыл в лондонский аэропорт Хитроу / © Associated Press

Напомним, ранее мы подробнее писали о том, как любимый сын королевы Елизаветы II оказался в секс-скандале и потерял все.