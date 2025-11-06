Он был жестоким ребенком: за что принца Эндрю кинули в кучу навоза в детстве

Королева Елизавета II и принц Эндрю / © Getty Images

Королевский эксперт и писатель Ингрид Сьюард в своей статье для The Sun написала об Эндрю вот что: «Когда ему было пять лет, он отправился на нижний двор Королевских конюшен в Виндзоре, пока его отец, принц Филипп, катался в карете. Конюхам не нравилось его присутствие, потому что они видели, как он дразнил собак и пинал лошадей по ногам.

Сотрудники предположительно решили отомстить Эндрю, поэтому «они схватили протестующего принца и бросили его в кучу навоза», — пишет Сьюард.

Королева Елизавета II, принц Эдвард и принц Эндрю / © Getty Images

Естественно, пятилетний принц был не в восторге от таких действий.

«Когда он осознал всю глубину своего унижения, он закричал и побежал на холм к замку с криками: „Я расскажу маме! Я расскажу маме о вас!“».

По словам Сьюард, остается неясным, рассказал ли бывший принц Эндрю королеве Елизавете II о том, что с ним случилось. Однако, по всей видимости, персонал не столкнулся с «никакими последствиями» после инцидента. «И, похоже, он ничему не научился, оказавшись в куче навоза», — утверждает автор.

Принц Эндрю в юности / © Getty Images

Напомним, недавно бывший принц Эндрю официально был понижен в звании королевской семьей и больше не будет использовать ни один из своих королевских титулов, включая титул герцога Йоркского. Брат короля, теперь известный как Эндрю Маунтбеттен Виндзор.

Ранее мы писали, что одноклассники бывшего принца Эндрю поделились шокирующими фактами о его школьных годах в Гордонстоуне.

