Он даже прослезился: трогательные фото короля Фредерика X с церемонии провозглашения его новым монархом

У Дании теперь новый король. И с момента восшествия его на трон грядет эра королей.

14 января новым монархом стал король Фредерик X – старший сын королевы Маргрете II и принца Хенрика. У датчан нет такой классической коронации, как, например, у британцев, но есть официальная церемония, которая и состоялась сегодня сперва во время подписания официальной декларации на заседании Государственного совета, а после на балконе дворца Кристиансборг в Копенгагене.

Принц Кристиан, кронпринц Фредерик и королева Маргрете II во время подписания официальной декларации / Фото: Getty Images

Мы собрали для вас еще несколько фотографий с церемонии. Особенно щемяще выглядит снимок, на котором Фредерик X запечатлен со своей семьей, рукой он вытирает слезы.

Король Фредерик X стал новым монархом Дании / Фото: Associated Press

Король Фредерик X / Фото: Getty Images

Также публику растрогал поцелуй Фредерика и его жены – королевы Мэри.

Король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Associated Press

И выход на балкон всей большой семьи короля. У Фредерика и Мэри четверо детей – наследный принц Кристиан и его младший брат принц Винсент, а также дочери – старшая принцесса Изабелла и младшая принцесса Жозефина.

Король Фредерик X стал новым монархом Дании / Фото: Associated Press

Король Фредерик X стал новым монархом Дании / Фото: Associated Press

Вечером в честь нового короля был выпущен фейерверк над историческим парком развлечений Тиволи в Копенгагене.

Салют в честь короля Фредерика X / Фото: Associated Press

Салют в честь короля Фредерика X / Фото: Associated Press

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