Он даже прослезился: трогательные фото короля Фредерика X с церемонии провозглашения его новым монархом

У Дании теперь новый король. И с момента восшествия его на трон грядет эра королей.
14 января новым монархом стал король Фредерик X – старший сын королевы Маргрете II и принца Хенрика. У датчан нет такой классической коронации, как, например, у британцев, но есть официальная церемония, которая и состоялась сегодня сперва во время подписания официальной декларации на заседании Государственного совета, а после на балконе дворца Кристиансборг в Копенгагене.
Мы собрали для вас еще несколько фотографий с церемонии. Особенно щемяще выглядит снимок, на котором Фредерик X запечатлен со своей семьей, рукой он вытирает слезы.
Также публику растрогал поцелуй Фредерика и его жены – королевы Мэри.
И выход на балкон всей большой семьи короля. У Фредерика и Мэри четверо детей – наследный принц Кристиан и его младший брат принц Винсент, а также дочери – старшая принцесса Изабелла и младшая принцесса Жозефина.
Вечером в честь нового короля был выпущен фейерверк над историческим парком развлечений Тиволи в Копенгагене.
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