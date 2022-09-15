Он довольно привередлив: инсайдеры рассказали о пристрастиях короля Чарльза в еде

Существует мнение, что новый король довольно привередлив в еде. И есть достаточно много информации о том, какую еду он предпочитает, а что категорически не ест.

Королева Елизавета II была очень умеренно последовательна в еде. Она никогда не ела квадратных бутербродов и очень любила булочки к чаю, которые ела со сливками и джемом.

Ее преемник, хотя и считается гурманом, на самом деле тоже предпочитает довольно простую пищу, но при этом отдает предпочтение органическим продуктам и овощам из собственного сада. Сведения о кулинарных пристрастиях короля Чарльза III изучил Express.co.uk.

Говорят, Чарльз очень любит вареные яйца, но, по словам инсайдера из королевской семьи, его идеальная еда — ризотто с лесными грибами и органической бараниной. При этом грибы должны быть собраны в его собственном поместье. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди вспоминал время, когда он поощрял сотрудников замка Балморал собирать грибы в поместье.

Фото: Getty Images

"Он любит дикие грибы и возил своих поваров в Балморал, чтобы показать им, где растут лучшие грибы", — сказал Даррен.

Говорят, что наряду с грибами фаворитом короля Чарльза была баранина.

Фото: Getty Images

А вот фуа-гра король терпеть не может. Еще в 2008 году Эндрю Фаркуарсон, заместитель управляющего хозяйством в Кларенс Хаус - официальной резиденции Чарльза и Камиллы, сообщил, что его поварам было приказано не покупать и не подавать паштет из гусиной печени столу принца.

Монарх также очень требователен к тому, как ему подадут чашку чая. Вода должна быть нагрета до 70 градусов для зеленого чая и до 100 градусов для чая Earl Grey или English breakfast. Температуру воды нужно измерять термометром.

У короля Чарльза существуют разные правила заваривания зеленого и черного чаев. Зеленый чай следует заваривать три минуты, а черный чай - пять.

Фото: Getty Images

Для приготовления идеального королевского напитка вместо сахара в чае используется органический мед, его добавляют перед тем, как разлить напиток.

Читайте также: