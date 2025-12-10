Он ее маленькая копия: милое фото принца Луи и принцессы Кейт очаровало королевских поклонников

Принц Луи с мамой принцессой Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская и ее 7-летний сын принц Луи — младший из троих детей пары — обменялись милыми взглядами и улыбками во время рождественской службы «Вместе на Рождество» в Лондоне, продемонстрировав, какая между ними крепкая связь.

Принц Луи с мамой принцессой Кейт / © Getty Images

А ранее подруга Кейт рассказала журналу People о том, что принцесса говорит, что ее младший сын — единственный из троих детей, который похож на нее.

Принц Луи / © Getty Images

Впрочем, давно не секрет, что принц Луи очень похож на принцессу Кейт. Взглянув на ее детские фотографии, можно убедиться, насколько Луи похож на нее в миниатюре — и Кейт очень этому рада.

«Все постоянно говорят о том, что Луи как две капли воды похож на Кейт«, — ранее рассказала подруга Кейт. Ей это очень нравится, и она считает это очень милым — она часто шутит, что он единственный из ее детей, кто на нее похож!».

Маленькая принцесса Кейт / © Getty Images

Также считается, что принц Луи похож на отца принцессы Кейт, Майкла Миддлтона. Он, к слову, вместе с мамой Кейт — Кэрол Миддлтон — посетили рождественский концерт.