ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
365
Время на прочтение
1 мин

Он ее маленькая копия: милое фото принца Луи и принцессы Кейт очаровало королевских поклонников

Недавно принцесса Уэльская со всей своей семьей посетила рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве и во время мероприятия был сделан милый снимок, который заставил многих говорить о том, как же ее младший сын Луи похож на нее.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Луи с мамой принцессой Кейт

Принц Луи с мамой принцессой Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская и ее 7-летний сын принц Луи — младший из троих детей пары — обменялись милыми взглядами и улыбками во время рождественской службы «Вместе на Рождество» в Лондоне, продемонстрировав, какая между ними крепкая связь.

Принц Луи с мамой принцессой Кейт / © Getty Images

Принц Луи с мамой принцессой Кейт / © Getty Images

А ранее подруга Кейт рассказала журналу People о том, что принцесса говорит, что ее младший сын — единственный из троих детей, который похож на нее.

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Впрочем, давно не секрет, что принц Луи очень похож на принцессу Кейт. Взглянув на ее детские фотографии, можно убедиться, насколько Луи похож на нее в миниатюре — и Кейт очень этому рада.

«Все постоянно говорят о том, что Луи как две капли воды похож на Кейт«, — ранее рассказала подруга Кейт. Ей это очень нравится, и она считает это очень милым — она часто шутит, что он единственный из ее детей, кто на нее похож!».

Маленькая принцесса Кейт / © Getty Images

Маленькая принцесса Кейт / © Getty Images

Также считается, что принц Луи похож на отца принцессы Кейт, Майкла Миддлтона. Он, к слову, вместе с мамой Кейт — Кэрол Миддлтон — посетили рождественский концерт.

Дата публикации
Количество просмотров
365
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie