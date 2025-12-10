- Дата публикации
Он ее маленькая копия: милое фото принца Луи и принцессы Кейт очаровало королевских поклонников
Недавно принцесса Уэльская со всей своей семьей посетила рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве и во время мероприятия был сделан милый снимок, который заставил многих говорить о том, как же ее младший сын Луи похож на нее.
Принцесса Уэльская и ее 7-летний сын принц Луи — младший из троих детей пары — обменялись милыми взглядами и улыбками во время рождественской службы «Вместе на Рождество» в Лондоне, продемонстрировав, какая между ними крепкая связь.
А ранее подруга Кейт рассказала журналу People о том, что принцесса говорит, что ее младший сын — единственный из троих детей, который похож на нее.
Впрочем, давно не секрет, что принц Луи очень похож на принцессу Кейт. Взглянув на ее детские фотографии, можно убедиться, насколько Луи похож на нее в миниатюре — и Кейт очень этому рада.
«Все постоянно говорят о том, что Луи как две капли воды похож на Кейт«, — ранее рассказала подруга Кейт. Ей это очень нравится, и она считает это очень милым — она часто шутит, что он единственный из ее детей, кто на нее похож!».
Также считается, что принц Луи похож на отца принцессы Кейт, Майкла Миддлтона. Он, к слову, вместе с мамой Кейт — Кэрол Миддлтон — посетили рождественский концерт.