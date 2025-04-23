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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Он его копия: поклонники назвали члена семьи, на которого так похож принц Луи

Принц Луи Уэльский сегодня отмечает седьмой день рождения.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт и принц Луи

Принцесса Кейт и принц Луи / © Associated Press

Его родители Кейт и Уильям уже поделились новым портретным фото именинника в честь праздника. А поклонники, рассматривая снимок на странице Уэльских в Instagram, написали, на какого не королевского родственника так похож юный принц.

На милом фото, сделанном фотографом Джошем Шиннером, принц улыбается в камеру, одетый в клетчатую рубашку, джемпер и синие джинсы.

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Рассматривая снимок, некоторые королевские поклонники отметили, что Луи очень похож на отца принцессы Кейт, Майкла Миддлтона.

«С днем ​​рождения, Луи, ты так похож на дедушку Миддлтона», «Он так похож на отца Кэтрин», «Мини-дедушка Миддлтон», «С днем ​​рождения, принц Луи! Такой красивый мальчик, до мозга костей Миддлтон», -пишут подписчики в комментариях к фотографии.

Майкл и Кэрол Миддлтон / © Associated Press

Майкл и Кэрол Миддлтон / © Associated Press

Мы также собрали для вас подборку фотографий именинника принца Луи разных лет.

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Герцогиня Кембриджская и принц Луи / © Getty Images

Герцогиня Кембриджская и принц Луи / © Getty Images

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

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