Он его копия: поклонники назвали члена семьи, на которого так похож принц Луи

Принцесса Кейт и принц Луи / © Associated Press

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Его родители Кейт и Уильям уже поделились новым портретным фото именинника в честь праздника. А поклонники, рассматривая снимок на странице Уэльских в Instagram, написали, на какого не королевского родственника так похож юный принц.

На милом фото, сделанном фотографом Джошем Шиннером, принц улыбается в камеру, одетый в клетчатую рубашку, джемпер и синие джинсы.

Принц Луи / © Associated Press

Рассматривая снимок, некоторые королевские поклонники отметили, что Луи очень похож на отца принцессы Кейт, Майкла Миддлтона.

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«С днем ​​рождения, Луи, ты так похож на дедушку Миддлтона», «Он так похож на отца Кэтрин», «Мини-дедушка Миддлтон», «С днем ​​рождения, принц Луи! Такой красивый мальчик, до мозга костей Миддлтон», -пишут подписчики в комментариях к фотографии.

Майкл и Кэрол Миддлтон / © Associated Press

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Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца Герцогиня Кембриджская и принц Луи / © Getty Images Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи Кембриджский Принц Луи Кембриджский Принц Луи Кембриджский Принц Луи Кембриджский Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи Уэльский / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Associated Press Принц Луи / © Associated Press Принц Луи / © Getty Images Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Луи / © Instagram clarencehouse