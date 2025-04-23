Он его копия: поклонники назвали члена семьи, на которого так похож принц Луи

Его родители Кейт и Уильям уже поделились новым портретным фото именинника в честь праздника. А поклонники, рассматривая снимок на странице Уэльских в Instagram, написали, на какого не королевского родственника так похож юный принц.
На милом фото, сделанном фотографом Джошем Шиннером, принц улыбается в камеру, одетый в клетчатую рубашку, джемпер и синие джинсы.
Рассматривая снимок, некоторые королевские поклонники отметили, что Луи очень похож на отца принцессы Кейт, Майкла Миддлтона.
«С днем рождения, Луи, ты так похож на дедушку Миддлтона», «Он так похож на отца Кэтрин», «Мини-дедушка Миддлтон», «С днем рождения, принц Луи! Такой красивый мальчик, до мозга костей Миддлтон», -пишут подписчики в комментариях к фотографии.