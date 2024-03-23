Он гордится ею: король Чарльз выразил поддержку принцессе Кейт, после того как она рассказала о раке

Монарх поддержал Кэтрин, поскольку понимает ее сейчас, как никто другой.
В пятницу вечером, 22 марта, 42-летняя принцесса Уэльская опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что борется с раком и проходит курс химиотерапии.
После ее заявы, король Великобритании Чарльз III, который также недавно публично сообщил, что у него диагностировали рак и он борется с этой болезнью, поддержал любимую невестку.
В комментарии изданию People, представитель Букингемского дворца, сообщил, что 75-летний Чарльз сказал что "гордится Кэтрин за ее смелость рассказать об этом".
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