Он хочет только одного: что требует король Чарльз от принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри очень хочет помириться с отцом. Но это пока что не предоставляется возможным.

Как говорят британские эксперты, Гарри слишком много выставил на обозрение публики, чтобы так просто "загладить свою вину". А король Чарльз III, который сейчас все еще лечится от рака, просто хочет спокойствия в столь сложные времена.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Инсайдеры говорят, что король всегда будет дорожить своими отношениями с сыном, но "его не интересуют никакие драмы, и он желает провести свои последние годы в мире и спокойствии", - цитирует их слова издание express.co.uk

К тому же сообщается, что королева Камилла против того, чтобы Гарри каким-либо образом беспокоил отца в то время, пока тот проходит курс лечения. А Чарльз в свою очередь беспокоится о том, как на его примирение отреагирует старший сын – принц Уильям, который также переживает сейчас непростые времени в связи с болезнью его жены Кейт.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, вчера принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали шестую годовщину со дня своей роскошной королевской свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Мы собрали для вас 20 интересных фактов об отношениях Меган и Гарри.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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