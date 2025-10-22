Он идеален: как выглядит осенний маникюр дочери принцессы Анны

Зара Тиндалл / © Getty Images

Недавно она посетила конный чемпионат на ипподроме в Аскоте, где ее видели в компании королевы Камиллы.

Для выхода на публику Зара выбрала темно-синий юбочный костюм от бренда The Fold, дополнила она его сумкой Aspinal of London цвета марсала, блузкой в тон, замшевыми сапогами Dune London, ободком на голове Bee Smith Millinery и серьгами-висюльками Van Peterson London.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Мы обратили внимание, что ее маникюр также был подобран в тон ее рубашки, ободка, сумки и сапог. Такой баклажановый оттенок отлично подходит для осеннего королевского образа.

Маникюр Зары Тиндалл / © Getty Images

Кстати, Зара одна из немногих, кто в королевской семье почти всегда покрывает ногти лаком и подбирает стильные цвета.