Он идеален: принцесса Кейт присела в реверансе перед Чарльзом и Камиллой, и это попало на фото

Ее королевское Высочество посетила службу и парад Ордена Подвязки в Виндзорском замке.

Поскольку она не является кавалером Ордена, принцесса Уэльская наблюдала со стороны, как проходил парад у часовни Святого Георгия.

Принцесса Уэльская и принц Уильям, герцогиня Софи и принц Эдвард во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре / Фото: Associated Press

Когда мимо проходили король Чарльз и королева Камилла в своих королевских регалиях — синих мантиях и шляпах, увенчанных страусиными перьями, — Кейт сделала реверанс, мастерски удерживая равновесие, поставив одну ногу за другую и присев в коленях.

Члены семьи часто проявляют уважение, приветствуя друг друга: мужчины традиционно склоняют головы, а женщины делают реверанс. Так делает и принцесса Кейт. Ее реверансы и в адрес покойной королевы Елизаветы II, и в адрес Чарльза и Камиллы всегда выглядят идеальными.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Вы также могли заметить, что не всегда члены королевской семьи кланяются или делают реверанс, чтобы поприветствовать друг друга. Обычно так происходит, когда они уже видели друг друга в тот день. В дополнение к официальному жесту Чарльз и Камилла часто приветствуют членов семьи поцелуями в щеки или объятиями.

Принцесса Уэльская и принц Уильям во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре / Фото: Associated Press

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