Он идеален: принцесса Кейт присела в реверансе перед Чарльзом и Камиллой, и это попало на фото

Ее королевское Высочество посетила службу и парад Ордена Подвязки в Виндзорском замке.
Поскольку она не является кавалером Ордена, принцесса Уэльская наблюдала со стороны, как проходил парад у часовни Святого Георгия.
Когда мимо проходили король Чарльз и королева Камилла в своих королевских регалиях — синих мантиях и шляпах, увенчанных страусиными перьями, — Кейт сделала реверанс, мастерски удерживая равновесие, поставив одну ногу за другую и присев в коленях.
Члены семьи часто проявляют уважение, приветствуя друг друга: мужчины традиционно склоняют головы, а женщины делают реверанс. Так делает и принцесса Кейт. Ее реверансы и в адрес покойной королевы Елизаветы II, и в адрес Чарльза и Камиллы всегда выглядят идеальными.
Вы также могли заметить, что не всегда члены королевской семьи кланяются или делают реверанс, чтобы поприветствовать друг друга. Обычно так происходит, когда они уже видели друг друга в тот день. В дополнение к официальному жесту Чарльз и Камилла часто приветствуют членов семьи поцелуями в щеки или объятиями.
Читайте также: